«Беневенто» арендовал Гайча у ЦСКА

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Об этом сообщается на официальном сайте итальянской Серии А. Срок аренды составит шесть месяцев с возможностью продления на один год, если он сыграет 50% матчей. «Беневенто» сможет выкупить права на Гайча за €11 млн после истечения срока действия арендного соглашения. Итальянский клуб будет полностью выплачивать зарплату игроку.

Гайч перешёл в ЦСКА летом 2020 года. Сумма трансфера аргентинца составила €8,5 млн В нынешнем сезоне Гайч принял участие в 13 матчах Российской премьер-лиги и отдал одну результативную передачу.