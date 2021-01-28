Веселая история из 2000-х.

Тренер «Родины» Максим Калиниченко — один из самых ярких футболистов «Спартака» 2000-х. Он запомнился российским болельщикам своим мастерством, тонкостью, умом и, конечно, же потрясающими голами, в том числе со штрафных ударов.

Тем не менее за 8,5 года в «Спартаке» украинский полузащитник не только успел оставить свой след в РПЛ, но и сам набрался предостаточно впечатлений. Чего только стоит веселая история о том, как его задержали милиционеры.

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Вспоминаем, как это было.

Калиниченко хотел помириться с женой. А милиционеры приняли его за маньяка

Эта история приключилась с Калиниченко на заре 2000-х, как он сам говорил, «по молодости».

На улице рядом со своим домом полузащитник поссорился с женой Татьяной. Она убегала от него, а футболист догонял — пытался помириться.

Вероятно, вскоре супруги бы, наконец, пришли к согласию. Однако неожиданно в ссору вмешалась полиция.

«Мимо проезжал патруль. Приняли, видать, за маньяка. Жена-то успела в подъезд заскочить, а меня прямо перед дверью два милиционера сцапали. Колоритная парочка. Один полтора центнера веса, другой — килограммов сорок. Начали руки выкручивать. Я ору: «Чего привязались? Дайте с женой разобраться». — «Откуда мы знаем, что это твоя жена? Покажи документы». — «Дома лежат. Поднимемся, покажу», — говорил Калиниченко.

Спустя несколько минут футболист с сотрудниками милиции был уже дома. Однако ни документы, ни слова жены о «подлинности» мужа не подействовали на правоохранителей. Калиниченко повезли в участок.

«Сперва Таня наша препирательства слушала за дверью, затем открыла. Отпустите, кричит, это мой муж. А те уперлись — я к этому моменту их обматерить успел. Надели наручники и затолкали в машину. Жена поехала со мной», — вспоминал Калиниченко.

По приезде в милицию футболист встретил дежурного. Тот его узнал и иронично поинтересовался у непутевых коллег: «Вы кого привезли?»

В следующие минуты Калиниченко выслушал несколько шуток от дежурного, вроде такой: «Ну что, Романцеву будем звонить?» А затем, к счастью, отправился домой.

«Отпустили. Даже до дома довезли. Только сначала эти два перца ключи от наручников минут 15 искали», — признавался игрок «Спартака».

Когда еще Калиниченко сталкивался с милицией

Удивительно, но на этом взаимоотношения с милицией у Калиниченко не закончились. Спустя два года после задержания полузащитник вновь встретился с той же парой милиционеров — на этот раз они пытались забрать Войцеха Ковалевски.

«Пока машину на стоянку ставил, они успели к Вою докопаться, который около подъезда дожидался. Паспорт, регистрация… Потом заметили меня, узнали, — засмеялись. И от поляка отцепились», — вспоминал полузащитник.

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А однажды Калиниченко даже приняли за гастарбайтера.

«Как-то провожал в путь-дорогу родственников и попался! Милиционеры на вокзале пристали. Но ко мне не придерешься — документы в порядке! Я гастарбайтер солидный!» — утверждал Калиниченко, когда еще жил в Москве с разрешением на временное проживание.

Тем не менее намного чаще футболист феерил на поле, чем попадал в подобные ситуации. Недаром Калиниченко до сих пор называют «Королем штрафных».