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УЕФА хочет реформировать Лигу чемпионов. Всё из-за угрозы создания Суперлиги 

Чемпионат.com и ещё 22 2 часа назад
УЕФА намерен поменять формат Лиги чемпионов
Фото: Matt Childs/Getty Images
Президент Чеферин уговаривает топ-клубы не участвовать в новом турнире.
Сегодня утром испанское издание AS сообщило, что УЕФА рассматривает возможность изменения формата проведения Лиги чемпионов из-за новостей о создании топ-клубами европейской Суперлиги. О ней мы писали ещё неделю назад, подробно рассказав о сути нового турнира.
Теперь президент УЕФА Александер Чеферин ведёт переговоры с пятью европейскими клубами и готовит старт новой ЛЧ к 2024 году.

Что предлагает Александер Чеферин?

По информации AS, президент УЕФА создаёт целый орган, куда будут входить два вице-президента организации Луис Рубиалес и Фернандо Гомеш, вице-президент Футбольной ассоциации Англии Дэвид Гилл, а также генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис. Именно они будут принимать окончательные решения по новому формату Лиги чемпионов.
К тому же Чеферин ведёт переговоры с пятью клубами-представителями Ассоциации европейских клубов (ECA): «Реал», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче» и «ПСЖ». Со стороны «Реала» на этих встречах присутствует Педро Лопес Хименес, вице-президент ECA и мадридского клуба, а также человек максимального доверия Флорентино Переса. «Ювентус» в переговорах представляет президент Андреа Аньелли.
Возможная реформа может быть основана на новой компании, к которой будут иметь влияние как УЕФА, так и клубы-участники. Например, Чеферин хочет создать новую систему распределения доходов, согласно которой она будет финансово удовлетворять топовые европейские клубы.
В настоящее время ведётся работа над девятилетним проектом в период с 2024 по 2033 год, хотя, если все стороны быстро договорятся, начало новой Лиги чемпионов может быть перенесено на 2022 или 2023 год. Кстати, новый формат уже поддержал и одобрил президент ФИФА Джанни Инфантино.
Скорее всего, обновленная Лига чемпионов повлияет на проведение национальных чемпионатов. Число команд в топовых европейских чемпионатах могут ограничить до 16 или 18, а кубковые национальные соревнования будут проводиться в 4 или 5 раундов.
В УЕФА уже прокомментировали информацию AS.

«Как неоднократно заявлял УЕФА, в настоящее время проводятся широкие консультации со всеми заинтересованными сторонами и никакого решения по этой теме принято не было. На данном этапе у нас нет дополнительной информации и комментариев, которые мы могли бы предоставить», — сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.

Ранее ФИФА и УЕФА сообщили, что запретят клубам Суперлиги участвовать в турнирах под своей эгидой. Уже через несколько дней, по информации Daily Mail, вступать в Суперлигу передумал «Манчестер Юнайтед», с которым президент УЕФА уже ведёт переговоры. Поговаривают, что Чеферин уже заручился поддержкой «Ювентуса». Теперь его цель состоит в том, чтобы убедить «Реал». Если ему удастся это сделать, то новый формат Лиги чемпионов будет неизбежен.
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Комментарии
Футбол , Луис Рубиалес , Дэвид Гилл , Андреа Аньелли , Александер Чеферин , Теодор Теодоридис , Джанни Инфантино , УЕФА , Реал , Манчестер Юнайтед , ИТАР-ТАСС
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