Малафеев отправил дочь в реабилитационную клинику 

В марте 2020 года стало известно, что дочь Малафеева обвиняется в торговле наркотическими веществами. После этого она была вынуждена провести полтора месяца в больнице.

"К сожалению, своими силами у нас не получается помочь ей победить зависимость, поэтому с ней будут работать специалисты. Верю, что все будет хорошо. Главное, чтобы сама Ксения собрала все силы и начала ответственно относиться к своей жизни", — написал Малафеев.

Стоит отметить, что сам экс-вратарь в конце января был выписан из больницы, куда попал из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось, что госпитализированного с коронавирусом Малафеева выписали из больницы.