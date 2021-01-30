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Малафеев отправил дочь в реабилитационную клинику 

Газета.Ru и ещё 5 2 часа назад
Малафеев отправил дочь в реабилитационную клинику
Фото: соцсети
Бывший вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев был вынужден отправить свою 17-летнюю дочь Ксению в реабилитационную клинику. Об этом рассказал сам экс-футболист в своем Instagram.
В марте 2020 года стало известно, что дочь Малафеева обвиняется в торговле наркотическими веществами. После этого она была вынуждена провести полтора месяца в больнице.

"К сожалению, своими силами у нас не получается помочь ей победить зависимость, поэтому с ней будут работать специалисты. Верю, что все будет хорошо. Главное, чтобы сама Ксения собрала все силы и начала ответственно относиться к своей жизни", — написал Малафеев.

Стоит отметить, что сам экс-вратарь в конце января был выписан из больницы, куда попал из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось, что госпитализированного с коронавирусом Малафеева выписали из больницы.
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