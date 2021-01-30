«Фиорентину» назвали последним шансом для Кокорина 

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев поделился мыслями о переходе российского нападающего Александр Кокорина в итальянскую "Фиорентину", передает "Спорт-Экспресс".

Форвард пополнил состав итальянской команды несколько дней назад. До этого он выступал в московском "Спартаке", куда перешел в летнее трансферное окно 2020 года, однако закрепиться в стартовом составе так и не смог.

"Несмотря ни на что, я очень хорошо отношусь к этому футболисту. К сожалению, он так и проходил в подающих надежды талантах. "Фиорентина" — шанс все изменить в жизни. Последний шанс", — заявил Романцев.

Ранее сообщалось, что "Фиорентина" без Кокорина сыграла вничью против "Торино".