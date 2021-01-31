Супруга Малафеева рассказала о проблемах с его дочерью 

Екатерина Малафеева, супруга бывшего голкипера «Зенита», рассказала, что его дочь Ксению вновь пришлось поместить в реабилитационный центр.

У девушки есть зависимость от запрещенных препаратов, кроме того, она уже несколько лет страдает расстройством пищевого поведения.

«К сожалению, так бывает, что на одну зависимость накладывается другая зависимость. И мы были вынуждены отправить ее в реабилитационный центр, где, очень надеемся, нам помогут. За эти шесть-семь лет мы меняли не одну клинику, и понимаем, что это просто необходимость», — приводит ее слова «СтарХит».

Весной прошлого года Ксению задержала полиция — предполагается, что она занималась распространением запрещенных веществ.

Было заведено уголовное дело. Судебный процесс еще не завершен.

Тем не менее, Ксении еще только 17 лет и родители надеются на то, что лечение даст результаты. У девушки еще есть все шансы начать новую жизнь, считают Вячеслав и Екатерина.

Как ранее писал «Рамблер», Вячеслав Малафеев, сообщил своим подписчикам печальную новость.