Супруга Малафеева рассказала о проблемах с его дочерью 

Екатерина Малафеева, супруга бывшего голкипера «Зенита», рассказала, что его дочь Ксению вновь пришлось поместить в реабилитационный центр.
У девушки есть зависимость от запрещенных препаратов, кроме того, она уже несколько лет страдает расстройством пищевого поведения.
«К сожалению, так бывает, что на одну зависимость накладывается другая зависимость. И мы были вынуждены отправить ее в реабилитационный центр, где, очень надеемся, нам помогут. За эти шесть-семь лет мы меняли не одну клинику, и понимаем, что это просто необходимость», — приводит ее слова «СтарХит».
Весной прошлого года Ксению задержала полиция — предполагается, что она занималась распространением запрещенных веществ.
Было заведено уголовное дело. Судебный процесс еще не завершен.
Тем не менее, Ксении еще только 17 лет и родители надеются на то, что лечение даст результаты. У девушки еще есть все шансы начать новую жизнь, считают Вячеслав и Екатерина.
Как ранее писал «Рамблер», Вячеслав Малафеев, сообщил своим подписчикам печальную новость.
«Не успел из больницы вернуться домой, как пришлось направить на лечение в реабилитационный центр Ксюшу. К сожалению, своими силами у нас не получается помочь ей победить зависимость, поэтому с ней будут работать специалисты».