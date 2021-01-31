Сын Почеттино покинул «Тоттенхэм» 

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Сын бывшего главного тренера лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино Маурицио Почеттино перешел в "Уотфорд", выступающий во втором дивизионе английского футбола (Championship), сообщается на сайте "шпор".

Детали трансфера 19-летнего полузащитника не называются. Как отмечает Evening Standard, контракт с Почеттино-младшим рассчитан на четыре года. В текущем сезоне футболист провел восемь матчей за молодежную команду "Тоттенхэма", забил один гол.

Почеттино был уволен с поста главного тренера "Тоттенхэма" в ноябре 2019 года, а в начале января текущего года возглавил французский "Пари Сен-Жермен".

"Уотфорд" занимает четвертое место в таблице Championship, имея в активе 47 очков после 26 матчей.