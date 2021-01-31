В УЕФА задумались о расформировании Лиги Чемпионов

УЕФА рассматривают возможность серьёзной реорганизации Лиги Чемпионов. Турнир может быть упразднен, если европейские топ-клубы выступят за создание Суперлиги, сообщает "Свободная пресса".

По информации источника, президент УЕФА сейчас ведет переговоры с пятью топ-клубами, чтобы узнать их мнение по поводу создания Суперлиги, как закрытого турнира для богатых и именитых команд.

Как утверждает издание, УЕФА готов предоставить европейским топ-клубам больше влияния на новый турнир и выработать новую систему распределения доходов. При этом, Суперлига станет самодостаточным турниром, и клубы, принимающие в ней участие, не будут выступать в своих внутренних чемпионатах.