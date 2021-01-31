«Наполи» обыграл «Парму»

В Неаполе закончился матч 20 тура Серии А. "Наполи" смог одержать победу над "Пармой" со счетом 2:0. Набрав 3 очка, подопечные Гаттузо поднялись на 4 строчку таблицы. В их активе 37 баллов после 19 сыгранных матче. Гости, по прежнему, находятся в зоне вылета. "Парма" занимает предпоследнее, 18 место в таблице чемпионата. Команда за 20 матчей смогла набрать лишь 13 очков.

"Наполи" — "Парма" 2:0 (1:0)