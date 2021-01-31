Неймар назвал Мбаппе «золотым мальчиком» 

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Матч-центр
25 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
5 1
Хетафе Хетафе
26 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
2 3
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 2
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
1 3
Арсенал Арсенал
27 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
3 2
Астон Вилла Астон Вилла
Челси
Челси
0 0
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 0
Фулхэм Фулхэм
28 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 3
Ливерпуль Ливерпуль
29 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
1 3
Уэска Уэска
29 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
2 0
Майнц Майнц
30 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 2
Севилья Севилья
Реал Мадрид
Реал Мадрид
1 2
Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
1 0
Эльче Эльче
30 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вердер
Вердер
1 1
Шальке-04 Шальке-04
Бавария
Бавария
4 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
Унион
Унион
1 1
Боруссия М Боруссия М
30 января

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Эвертон
Эвертон
0 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
2 2
Фулхэм Фулхэм
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 0
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
31 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Хетафе
Хетафе
0 0
Алавес Алавес
Кадис
Кадис
2 4
Атлетико М Атлетико М
Гранада
Гранада
0 0
Сельта Сельта
31 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
3 1
Арминия Арминия
Вольфсбург
Вольфсбург
3 0
Фрайбург Фрайбург
31 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Челси
Челси
2 0
Бёрнли Бёрнли
Лестер Сити
Лестер Сити
1 3
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 3
Ливерпуль Ливерпуль
1 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
23:00
Осасуна Осасуна
2 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
21:00
Арсенал Арсенал
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
21:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
23:15
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
3 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
21:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм
Фулхэм
21:00
Лестер Сити Лестер Сити
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
22:30
Эвертон Эвертон
4 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
23:00
Челси Челси
5 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Алавес
Алавес
23:00
Вальядолид Вальядолид
5 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
22:30
Бавария Бавария
6 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
16:00
Гранада Гранада
Уэска
Уэска
18:15
Реал Мадрид Реал Мадрид
Эльче
Эльче
20:30
Вильярреал Вильярреал
6 февраля

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Боруссия Д Боруссия Д
Байер
Байер
17:30
Штутгарт Штутгарт
Майнц
Майнц
17:30
Унион Унион
6 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
15:30
Арсенал Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
18:00
Саутгемптон Саутгемптон
Бёрнли
Бёрнли
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
7 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
16:00
Кадис Кадис
Атлетик Б
Атлетик Б
18:15
Валенсия Валенсия
Осасуна
Осасуна
20:30
Эйбар Эйбар
7 февраля

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Арминия
Арминия
20:00
Вердер Вердер
7 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
15:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
8 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
23:00
Сельта Сельта
8 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас

Неймар назвал Мбаппе «золотым мальчиком» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Неймар назвал Мбаппе «золотым мальчиком»
Фото: РИА Новости
Нападающий «ПСЖ» Неймар с восхищением отозвался о партнере по атаке Кильяну Мбаппе. Форварды играют в атаке парижан с 2017 года, в нынешнем сезоне они забили 20 мячей в ла лиге на двоих.

— Нам нравится играть вместе, — цитирует Marca Неймара. — Я хочу выжать из него максимум. Он золотой мальчик. Я называю его золотым мальчиком, потому что он и правда золотой. У него огромное сердце. Он знает себе цену как футболист. Но даже за пределами поля он потрясающий. Он улыбается, счастлив, ему нравится все это. Мы очень похожи.

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