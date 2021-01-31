Неймар назвал Мбаппе «золотым мальчиком» 

— Нам нравится играть вместе, — цитирует Marca Неймара. — Я хочу выжать из него максимум. Он золотой мальчик. Я называю его золотым мальчиком, потому что он и правда золотой. У него огромное сердце. Он знает себе цену как футболист. Но даже за пределами поля он потрясающий. Он улыбается, счастлив, ему нравится все это. Мы очень похожи.