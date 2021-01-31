Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку 

«Всем привет. Хотел бы всех поблагодарить за поддержку, за вашу теплоту, за добрые слова. Очень многие писали в директ, мне безумно приятно, я это очень ценю. Безумно счастлив вернуться в команду. Очень соскучился по ребятам и особенно по футболу. Без футбола свою жизнь пока не представляю вообще. Может быть, когда-то это изменится. Но безумно рад был оказаться на поле, потренироваться.