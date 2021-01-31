Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку 

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями от возвращения к тренировкам после выздоровления от коронавируса.
«Всем привет. Хотел бы всех поблагодарить за поддержку, за вашу теплоту, за добрые слова. Очень многие писали в директ, мне безумно приятно, я это очень ценю. Безумно счастлив вернуться в команду. Очень соскучился по ребятам и особенно по футболу. Без футбола свою жизнь пока не представляю вообще. Может быть, когда-то это изменится. Но безумно рад был оказаться на поле, потренироваться.
Завтра еще две тренировки, нужно догонять, наверстывать упущенное. Надеюсь, мы это сможем. Спасибо огромное за доброту. Берегите себя, родных, болезнь очень непростая. И огромное спасибо врачам, вы — золотые люди», — сказал Дзюба на видео, опубликованном в инстаграме.