Дом Икарди ограбили на 400 тысяч евро 

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди стал жертвой ограбления, сообщает GFFN. Когда аргентинский форвард был в Лорьяне на игре с местным клубом, злоумышленники проникли в его дом и вынесли вещей на сумму порядка 400 тысяч евро.

Среди похищенных предметов называются украшения, часы и дизайнерская одежда. Власти уведомлены и занимаются делом. В воскресенье следователи взяли образцы ДНК и отпечатков пальцев и отметили, что воры проникли через окно.

На прошлой неделе аналогичным образом был ограблен вратарь «ПСЖ» Серхио Рико , который в момент проникновения в дом грабителей играл против «Монпелье». Сумма его ущерба составила 25 тысяч евро.

В ноябре 2018 году таким же образом пострадал Эрик Максим Шупо-Мотинг, через месяц Тиагу Силва, а в феврале 2019-го — Дани Алвес. Несколько подозреваемых в преступлениях были арестованы.