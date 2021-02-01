Месси забил 650-й мяч за «Барселону» 

Капитан "Барселоны" Лионель Месси забил 650-й мяч за каталонский клуб. Аргентинский нападающий отличился в матче 21-го тура чемпионата Испании против "Атлетика" из Бильбао. Для форварда эта игра стала 755-й в составе сине-гранатовых.

Месси является воспитанником каталонской команды. Он дебютировал за основной состав в 2004 году. Вместе с "Барселоной" он выиграл 34 титула. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча".

Ранее сообщалось, что Месси подаст в суд на руководство "Барселоны" после появления в СМИ деталей его контракта с каталонским клубом.