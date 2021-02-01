Ловчев: Промес для «Спартака» важнее Тедеско 

Экс-полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о возможном переходе форварда «Аякса» Квинси Промеса в московский клуб. Как сообщил директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов, клубы близки к завершению сделки.

— В клубе должны объяснить Тедеско, что он для «Спартака» значит меньше, чем Промес. Тот выигрывал много, был лучшим во многих играх, а Тедеско пока только сложил вот эту команду. Тедеско должны объяснить, что Промес играет хорошо. Он играл хорошо, забивал много. Нужно показать видео, как он играл, — цитирует Ловчева «Комсомольская правда».

В текущем сезоне Промес провел за «Аякс» 25 матчей, отличившись шесть раз и отдав голевую передачу. Его контракт с «Аяксом» истекает в 2024-м. «Трансфермаркт» оценивает 29-летнего игрока в 15 млн евро.

Промес выступал за «Твенте», «Севилью», «Хаарлем». В «Спартаке» он выиграл чемпионат России и Суперкубок России.

Подопечные Доменико Тедеско занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав за 19-ть туров 35 очков.