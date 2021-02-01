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Семак: «Азмуну предстоит МРТ» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Семак: «Азмуну предстоит МРТ»
Фото: ТАСС
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о планах на вторые сборы и оценил состояние травмированных игроков.
— По плану на втором сборе у нас три игровых дня. Четвертого числа постараемся сыграть двумя составами, — приводит слова Семака сайт «Зенита». — Десятого числа будет игра и еще 12-го. Потом улетим домой. В соперниках у нас сборная Иордании, сборная Узбекистана и армянские команды.
Что касается больных и травмированных. к нам вернулись и начали работать Дзюба, Лунев. Ерохин долечивает травму. По Азмуну сегодня проведем дополнительное обследование, сделаем МРТ, чтобы детально разобраться с повреждением и понять сроки реабилитации. На первый взгляд все не так плохо, но может быть много нюансов, влияющих на восстановление.
— В каком настроении и состоянии Дзюба и Лунев?
— Посмотрим. Пока преждевременно говорить по их состоянию. Нужно набирать и догонять ребят, которые уже 12 дней тренировались. Это большой срок. Проведем работу, сделаем тестирование, чтобы понять на каком этапе они находятся. Чтобы они могли тренироваться в тех же объемах, что и вся команда.
— Все молодые игроки остануться на втором сборе? Может, увидим кого-то еще?
— Мусаев уехал в Казань. Желаем ему получать больше игровой практики. Ему надо больше игроть, мы рады за него. Что касается потерь, Щетинин получил повреждение и елетел в Санкт-Петербург. Остальные молодые ребята остаются до выздоровления наших игроков. Мы должны играть двумя составами. У нас сейчас 21 игрок. Но с возвращением всех основных, возможно, отпустим кого-то в расположение «Зенита-2».
— Лунев и Дзюба будут работать по индивидуальной программе?
— Да. У них будет дополнительная работа. В каких-то упражнениях они будут принимать участие вместе с командой. Но много будут работать отдельно.
— Сейчас пять вратарей. Так и будете работать в таком количестве?
— Важно, чтобы было хотя бы четыре вратаря. У нас есть групповые занятия, в которых должны присутствовать по два вратаря. Есть некоторые групповые упражнения. Тем более, как и сказал, Лунев пока будет работать индивидуально. Как только он будет готов, возможно, кого-то отпустим.
— Ракицкий вернулся в общую группу?
— Он прилетит примерно черз час. Тем, кто хотел улететь к своим родным, мы дали немного больше времени. У него здесь семьи не было. По его состоянию посмотрим, готов ли он работать в общей группе.
— По Азмуну все не так страшно, как могло показаться?
— Визуально да, но гарантий нет, что все не так страшно. Надо разобраться. Восстановление не такое быстрое, как нам хотелось бы. С чем оно связано? Возможно, будет скачок в плане улучшения здоровья, или есть нюансы, которые покажет обследование МРТ. Это неприятный эпизод первых сборов, но это футбол, и травмы случаются.
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Комментарии
Футбол , Сергей Семак , Зенит
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