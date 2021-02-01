Часть болельщиков «Монако» призвала Головина «вернуться домой»

В 22-м туре Лиги 1 «Монако» ни без труда переиграл «Нант» (2:1). Аутсайдер в меньшинстве забил гол в концовке и едва не сравнял счет.

Главный тренер монегасков, по обыкновению, выпустил недавно восстановившегося после травмы Александра Головина в концовке встречи. За 25 минут игрового времени полузащитник довольно активно поддерживал нападение и даже едва не отдал голевую передачу первым касанием — после его паса Чуаэми угодил в штангу.

Тем не менее некоторые болельщики «Монако» все равно остались недовольны игрой россиянина. Ниже — самые интересные комментарии фанатов в соцсетях и на форумах.

Jehuty: «Головин должен был быть нашей суперзвездой, а на деле его из состава вытеснил Диоп, наш многообещающий молодой талант. Поэтому я даже не знаю, какую пользу Головин может приносить. Продолжаю придерживаться мнения, что он не тянет по уровню».

Pcelly18: «Головин не готов, мы знаем. Но по крайней мере он не терял мячи».

kjb972: «Головин все еще не выдерживает темп команды».

joker25a: «Тренер опять не рискует. Головину лучше вернуться домой».

galuchon: «Сейчас выпускать в старте Головина — рискованно. Да, Диатта с Диопом сейчас интереснее, чем он».

Arthur de s: «Головин, Йоветич и Пеллегри вышли. Но у них не было свежести, не было созидания. Началась паника. Нужно было защищаться и выигрывать время».

Впрочем, среди болельщиков были и те, кто поддержал Головина.

jonathanroulois: «Выпускай Желсона и Головина и мы будем на высоте. Диатта — пока игрок, которого хватает только на 70 минут».

Maiki31: «Как можно проявить себя, когда тебе дают только 25 минут игрового времени? Когда он сразу после перерыва выходил — уже и то было поинтереснее. Ну а вообще, меня раздражает то, что для него не находится места в старте».

yanturin_a: «Ковач, выпускай Головина в старте, понял!».

ric_le93: «Что за хрень? Почему Головин опять на скамейке?».

Надеемся, впредь Александр будет получать больше игрового времени.