У «Тамбова» остались лишь девять футболистов

«Да, у нас осталось девять игроков. Но сейчас вообще не до того, чтобы считать футболистов. Тут стоит вопрос, продолжит существовать клуб или нет, будем ли мы доигрывать сезон. Думаем только об этом», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.