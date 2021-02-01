«Барселона» задолжала Месси €63,5 млн

Испанская "Барселона" до конца января не выплатила футболисту Лионелю Месси 63,5 миллиона евро, которые полагаются ему по условиям контракта, сообщает Marca.

Как отмечает издание, до конца января аргентинец должен был получить от клуба 72 миллиона евро, но пока ему поступило лишь 8,5 миллиона. Таким образом, "Барселона" должна ему еще 63,5 миллиона евро, в эту сумму включены выплаты за имиджевые права.

Ранее сообщалось, что у клуба есть долги по зарплате перед несколькими игроками.

Ранее El Mundo разместила на своем сайте документ, согласно которому общая стоимость четырехлетнего контракта 33-летнего аргентинца, который истекает 30 июня 2021 года, составляет более 555 миллионов евро. Из них 138,8 миллиона — фиксированный доход футболиста за сезон в качестве зарплаты и премий, без вычета налогов. "Барселона" объявила, что подаст иск против испанской газеты. Также сообщалось, что адвокаты Месси планируют подать в суд на руководство клуба из-за утечки информации о финансовых деталях контракта.