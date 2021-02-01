В ФИФА пообещали заполненные трибуны на ЧМ-2022 

Чемпионат мира по футболу 2022 года будет проходить при заполненных трибунах, заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
«У нас будут заполненные стадионы. К тому времени COVID будет побежден и мы все научимся жить с этим», — сказал Инфантино, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.
Финал ЧМ-2022 планируется проводить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
В декабре в ФИФА сообщали, что сборную России по футболу при жеребьевке отборочного турнира к чемпионату мира-2022 в Катаре разведут по разным группам с командами Украины и Косово.