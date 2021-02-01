Хедира стал игроком «Герты» 

«Мы были в одной команде на чемпионате мира 2010 года, который проходил в ЮАР, вместе выходили на поле. Я знаком с его лидерскими качествами и очень рад, что этот футболист стал игроком «Герты», — приводит слова Фридриха официальный сайт клуба.