«Барселона» заработала на Месси €619 млн с 2017 года

"Барселона" с 2017 года заработала на своем нападающем и капитане Лионеле Месси 619 миллионов евро, сообщает sport.es со ссылкой на расчеты, произведенные инвестором Марком Сириа.

Издание El Mundo ранее опубликовало детали действующего контракта Месси с "Барселоной", который был подписан в 2017 году.

Согласно подсчетам Сириа, на сегодняшний день Месси обошелся "Барселоне" в 383 миллиона 655 тысяч евро, тогда как "Барселона" за тот же период заработала на нем 619 миллионов 265 тысяч евро — это 30% от всех доходов клуба. Таким образом, положительное сальдо составляет 235 миллионов 610 тысяч.

Как сообщалось ранее, "Барселона" на своем официальном сайте объявила, что подаст судебный иск против El Mundo. По данным СМИ, судебный иск к газете готовит и сторона Месси.