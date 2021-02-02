Виллаш-Боаш подал в отставку с поста главного тренера «Марселя»

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶
Матч-центр
26 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
2 3
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 2
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
1 3
Арсенал Арсенал
27 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Челси
Челси
0 0
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Бёрнли
Бёрнли
3 2
Астон Вилла Астон Вилла
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 0
Фулхэм Фулхэм
28 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 3
Ливерпуль Ливерпуль
29 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
1 3
Уэска Уэска
29 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
2 0
Майнц Майнц
30 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 2
Севилья Севилья
Реал Мадрид
Реал Мадрид
1 2
Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
1 0
Эльче Эльче
30 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Бавария
Бавария
4 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
Вердер
Вердер
1 1
Шальке-04 Шальке-04
Унион
Унион
1 1
Боруссия М Боруссия М
30 января

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Эвертон
Эвертон
0 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 0
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
31 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Хетафе
Хетафе
0 0
Алавес Алавес
Кадис
Кадис
2 4
Атлетико М Атлетико М
Гранада
Гранада
0 0
Сельта Сельта
31 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
3 1
Арминия Арминия
Вольфсбург
Вольфсбург
3 0
Фрайбург Фрайбург
31 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Челси
Челси
2 0
Бёрнли Бёрнли
Лестер Сити
Лестер Сити
1 3
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 3
Ливерпуль Ливерпуль
1 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
1 0
Осасуна Осасуна
2 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
21:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
21:00
Арсенал Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
23:15
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
3 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
21:00
Лестер Сити Лестер Сити
Бёрнли
Бёрнли
21:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
22:30
Эвертон Эвертон
4 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
23:00
Челси Челси
5 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Алавес
Алавес
23:00
Вальядолид Вальядолид
5 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
22:30
Бавария Бавария
6 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
16:00
Гранада Гранада
Уэска
Уэска
18:15
Реал Мадрид Реал Мадрид
Эльче
Эльче
20:30
Вильярреал Вильярреал
6 февраля

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Боруссия Д Боруссия Д
6 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
15:30
Арсенал Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
18:00
Саутгемптон Саутгемптон
Бёрнли
Бёрнли
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
7 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
16:00
Кадис Кадис
Атлетик Б
Атлетик Б
18:15
Валенсия Валенсия
Осасуна
Осасуна
20:30
Эйбар Эйбар
7 февраля

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Арминия
Арминия
20:00
Вердер Вердер
7 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
15:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
8 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
23:00
Сельта Сельта
8 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
9 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
23:00
Хетафе Хетафе

Виллаш-Боаш подал заявление об отставке с поста главного тренера «Марселя» 

ТАСС и ещё 8 1 час назад
Виллаш-Боаш подал в отставку с поста главного тренера «Марселя»
Фото: EPA-EFE/Peter Powell
Главный тренер французского футбольного клуба "Марсель" Андре Виллаш-Боаш подал заявление об отставке. Комментарий тренера приводит газета L'Equipe.
На данный момент решения со стороны руководства клуба не последовало.

"Я подал прошение об отставке, сказав, что не согласен со спортивной политикой клуба. Я ничего не хочу от "Марселя". Мне не нужны деньги", — заявил португальский специалист.

"Марсель" после 20 туров занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 32 очка. Команда проиграла три последних матча.
Виллаш-Боаш возглавляет команду с мая 2019 года. Также он тренировал португальские "Академику" и "Порту", с которым стал победителем Лиги Европы, английские "Челси" и "Тоттенхэм", китайский "Шанхай СИПГ" и российский "Зенит". С петербуржцами Виллаш-Боаш выиграл чемпионат России (2015), а также кубок (2016) и суперкубок (2015) страны.
Видео дня. «Манчестер Сити» выиграл восьмой матч подряд
ТАСС: последние новости
Президент футбольного клуба "Реал" Перес заразился коронавирусом Президент футбольного клуба "Реал" Перес заразился коронавирусом УЕФА подтвердил решение о проведении чемпионата Европы в 12 городах УЕФА подтвердил решение о проведении чемпионата Европы в 12 городах El Mundo: Месси трижды нарушил условия контракта с "Барселоной" El Mundo: Месси трижды нарушил условия контракта с "Барселоной"
Футбол , Андре Виллаш-Боаш , Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
02:02
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
Хоккей Статьи
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение