Месси признали футболистом десятилетия в Южной Америке

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Форвард "Барселоны" аргентинец Лионель Месси признан Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS) лучшим игроком по итогам десятилетия среди представителей стран-членов Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), сообщается на сайте организации.

Второе место в данном рейтинге занял бразильский форвард Неймар, выступающий за французский "Пари Сен-Жермен". Третьим стал бразильский защитник Дани Алвес, который сейчас играет за "Сан-Паулу".