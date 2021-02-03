Месси признали футболистом десятилетия в Южной Америке

Форвард "Барселоны" аргентинец Лионель Месси признан Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS) лучшим игроком по итогам десятилетия среди представителей стран-членов Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), сообщается на сайте организации.
Второе место в данном рейтинге занял бразильский форвард Неймар, выступающий за французский "Пари Сен-Жермен". Третьим стал бразильский защитник Дани Алвес, который сейчас играет за "Сан-Паулу".
В Европе лучшим футболистом десятилетия по версии IFFHS стал португальский форвард Криштиану Роналду из туринского "Ювентуса". Второе место занял испанский защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос, третье — голкипер мюнхенской "Баварии" немец Мануэль Нойер.