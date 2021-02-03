Дубль Шкурина помог ЦСКА переиграть «Мурсию»

Московский ЦСКА одержал победу над клубом «Мурсия» из третьей испанской лиги в контрольном матче. Встреча, состоявшаяся 3 февраля в рамках сбора армейцев в Испании, завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Виктора Гончаренко

По голу в составе ЦСКА забили нападающий Илья Шкурин и полузащитник Никола Влашич , реализовавший пенальти. Еще однажды мяч побывал в воротах «Мурсии» в результате автогола.

ЦСКА второй раз за неделю обыграл «Мурсию» — армейцы также встречались с этим соперником 28 января и выиграли со счетом 5:0.

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА (Россия) — «Мурсия» (Испания) — 3:1 (1:0)

Голы: Молинеро (автогол), 5; Шкурин, 71; Влашич (пенальти), 87 — Каррильо, 61.