Тренер «Фиорентины» остался недоволен формой Кокорина

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин скорее всего не попадет в заявку на домашний матч чемпионата Италии с «Интером». Он состоится 5 февраля. Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли не доволен состоянием 29-летнего форварда, сообщает «РБ Спорт». Физическая форма Кокорина не позволяет даже рассматривать его для выхода на замену.

Остальных препятствий для дебюта Александра в новой команде нет. Он получил рабочую визу, а руководство серии А получило все необходимые трансферные документы.

Долгожданный дебют Кокорина может состояться 14 февраля (гостевой матч с «Сампдорией») или 19 февраля (домашний матч против «Специи»). Если, конечно, к тому времени его состояние устроит Пранделли.