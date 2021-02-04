Тренер «Фиорентины» остался недоволен формой Кокорина

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин скорее всего не попадет в заявку на домашний матч чемпионата Италии с «Интером». Он состоится 5 февраля. Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли не доволен состоянием 29-летнего форварда, сообщает «РБ Спорт». Физическая форма Кокорина не позволяет даже рассматривать его для выхода на замену.
Остальных препятствий для дебюта Александра в новой команде нет. Он получил рабочую визу, а руководство серии А получило все необходимые трансферные документы.
Долгожданный дебют Кокорина может состояться 14 февраля (гостевой матч с «Сампдорией») или 19 февраля (домашний матч против «Специи»). Если, конечно, к тому времени его состояние устроит Пранделли.
Последний раз Кокорин появился на поле 29 ноября и отметился победным голом с пенальти в матче с «Ротором». Три декабрьских игры «Спартака» в РПЛ он пропустил из-за травмы, а в январе перешел в «Фиорентину». Сумма трансфера составила 4,5 млн евро. Контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.