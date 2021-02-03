​Пирло объяснил замену Роналду желанием дать игроку отдохнуть

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался по поводу замены Криштиану Роналду в кубковой игре против «Интера». Туринцы выиграли на выезде со счётом 2:1, а Роналду стал автором дубля.

«Это нормально, что в такой игре футболист хочет играть и помогать своей команде. В контракте Роналду нет пункта, запрещающего его заменять. Он знает, что является фундаментальным игроком для «Ювентуса». Но чтобы быть на вершине, ему иногда нужно отдышаться.

Я сказал Криштиану, что он должен отдохнуть, потому что в субботу у нас важный матч [против «Ромы»]. Он сыграл много игр подряд, отдыхать время от времени будет для него полезно», — сказал Пирло Rai Sport.