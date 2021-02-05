В «Уфу» перешел игрок из известного английского клуба 

"Уфа" объявила о трансфере защитника "Сток Сити" Морица Бауэра. 29-летний австриец проведет остаток сезона-2020/21 в российском клубе на правах аренды.

В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа Бауэр провел пять матчей и забил три мяча. К слову, с 2016 по 2018 годы футболист защищал цвета казанского "Рубина".

Контракт Бауэра со "Сток Сити" рассчитан до лета 2023-го. Что же касается уфимцев, то после 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) они идут на 15-м месте в турнирной таблице национального первенства с 13 очками.