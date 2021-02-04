Быстров выразил готовность бесплатно выступать за «Тамбов» 

«Я ещё не завершил карьеру, поэтому могу бесплатно за «Тамбов» поиграть. Готов с ним доиграть чемпионат, приехать и чем-то помочь. В любом случае это ненормальная ситуация. Вы позвоните губернатору Тамбовской области. Ему, наверное, «Тамбов» и не нужен», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».