Для Кокорина разработали специальное меню

Диетологи итальянского футбольного клуба "Фиорентина" разработали особое меню для российского нападающего Александра Кокорина, сообщил комментатор Нобель Арустамян.
"В клубе Кокорина обеспечили специальным питанием, чтобы привести его в лучшую форму как можно скорее. Я видел, как Саше вечером позвонил сотрудник "Фиорентины" с вопросами о том, какими будут его приемы пищи на базе, все вплоть до мелочей. Пока он не в лучшей форме, но болельщики уже очень хотят увидеть россиянина в деле", — написал Арустамян в своем Telegram-канале.
"Сашу окружили заботой в клубе. Он уже успел посетить ужин с президентом клуба Рокко Коммиссо и несколько раз встретиться со спортивным директором "Фиорентины" Даниэле Праде. Кокорин уже обживается во Флоренции", — добавил Арустамян.
Кокорин вошел в заявку "Фиорентины" на матч 21-го тура чемпионата Италии с миланским "Интером". Встреча пройдет в пятницу во Флоренции.