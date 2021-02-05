Для Кокорина разработали специальное меню

"В клубе Кокорина обеспечили специальным питанием, чтобы привести его в лучшую форму как можно скорее. Я видел, как Саше вечером позвонил сотрудник "Фиорентины" с вопросами о том, какими будут его приемы пищи на базе, все вплоть до мелочей. Пока он не в лучшей форме, но болельщики уже очень хотят увидеть россиянина в деле", — написал Арустамян в своем Telegram-канале.