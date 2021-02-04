«Реал» захотел продать Марсело

Защитник «Реала» Марсело может покинуть команду. 32-летний футболист был выставлен на трансфер. Об этом сообщает El Chiringuito.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не рассчитывает на бразильца, с чем и связано решение о его продаже. Место Марсело займет соотечественник тренера Ферлан Менди.

Ожидается, что Марсело будет продан летом 2021 года, в то время как контракт действует до конца сезона 2021/22.

В «Реале» защитник играет с 1 января 2007 года. В нынешнем сезоне Марсело принял участие в 6 матчах Ла Лиги и отдал 1 голевой пас.