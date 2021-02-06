Кокорин дебютировал в составе «Фиорентины»

Российский нападающий Александр Кокорин дебютировал за «Фиорентину» в матче 21-го тура итальянской футбольной Серии А с миланским «Интером».
Россиянин вышел на поле на 74-й минуте вместо Душана Влаховича.
21 января Кокорин перешёл из московского «Спартака» в «Фиорентину» за €4,5 млн Кокорин выступал за «Спартак» с лета 2020 года. Он провёл десять матчей в составе красно-белых, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Кокорин остался в запасе «Фиорентины» на матч с «Интером».