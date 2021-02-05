«Лужники» готовы принять финал Кубка России по футболу 

Стадион «Лужники» (Москва) готов принять финал Кубка России и матч за Суперкубок России по футболу. Об этом 5 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу арены.

Это же касается отборочного матча к чемпионату мира (ЧМ) 2022 года между Россией и Хорватией, который состоится 1 сентября.