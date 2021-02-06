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30 января

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Гранада
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Федун рассказал о проблемах с переходом Промеса в «Спартак» 

ТАСС и ещё 12 3 часа назад
Федун рассказал о проблемах с переходом Промеса в «Спартак»
Фото: ТАСС
Владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун сообщил, что в процессе переговоров по переходу полузащитника нидерландского "Аякса" Квинси Промеса возникли проблемы. Комментарий Федуна приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Квинси Промес? Мяч на стороне "Аякса". Мы сделали предложение. Несколько проблем возникло", — сказал Федун.

Ранее директор по связям с общественностью российского клуба Антон Фетисов сообщил ТАСС о том, что стороны близки к достижению договоренностей по условиям трансфера и личного контракта, а также отметил, что "обсуждаются юридические нюансы соглашения между клубами".
В декабре 2020 года Промес был задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений. В том же месяце его выпустили из-под стражи, но обвинения с него не были сняты. По информации нидерландского издания De Telegraaf, футболисту грозит тюремное заключение сроком на четыре года. 27 января источник, близкий к переговорам, сообщил ТАСС о том, что "Спартак" не готов платить за трансфер Промеса больше €10 млн, пояснив, что "сумма такова в связи с возрастом игрока и судебным разбирательством в его отношении".
Промесу 29 лет, он выступает за "Аякс" с 2019 года. Его контракт с клубом из Амстердама рассчитан до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне футболист провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил шесть мячей, отдал одну голевую передачу и получил одну желтую карточку. С 2014 по 2018 год нидерландский футболист выступал за "Спартак", в составе которого становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России.
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Комментарии 1
Футбол , Квинси Промес , Антон Фетисов , Леонид Федун , Спартак , ИТАР-ТАСС
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