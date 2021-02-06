​Роналду отреагировал на победу над «Ромой» 

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31 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Хетафе
Хетафе
0 0
Алавес Алавес
Кадис
Кадис
2 4
Атлетико М Атлетико М
Гранада
Гранада
0 0
Сельта Сельта
31 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
3 1
Арминия Арминия
Вольфсбург
Вольфсбург
3 0
Фрайбург Фрайбург
31 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Челси
Челси
2 0
Бёрнли Бёрнли
Лестер Сити
Лестер Сити
1 3
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 3
Ливерпуль Ливерпуль
1 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
1 0
Осасуна Осасуна
2 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
2 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Арсенал Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 2
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
3 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
0 2
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм
Фулхэм
0 2
Лестер Сити Лестер Сити
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 2
Эвертон Эвертон
4 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
0 1
Челси Челси
5 февраля

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1 из 1
Все матчи
Алавес
Алавес
1 0
Вальядолид Вальядолид
5 февраля

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1 из 1
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Герта
Герта
0 1
Бавария Бавария
6 февраля

Испанская Примера

3 из 4
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Леванте
Леванте
2 2
Гранада Гранада
Уэска
Уэска
1 2
Реал Мадрид Реал Мадрид
Эльче
Эльче
2 2
Вильярреал Вильярреал
6 февраля

Бундеслига

3 из 6
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Байер
Байер
5 2
Штутгарт Штутгарт
Шальке-04
Шальке-04
0 3
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Фрайбург
Фрайбург
2 1
Боруссия Д Боруссия Д
6 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
1 0
Арсенал Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
3 2
Саутгемптон Саутгемптон
Бёрнли
Бёрнли
1 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
7 февраля

Испанская Примера

3 из 4
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Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
16:00
Кадис Кадис
Атлетик Б
Атлетик Б
18:15
Валенсия Валенсия
Осасуна
Осасуна
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Эйбар Эйбар
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Хоффенхайм
Хоффенхайм
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Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Арминия
Арминия
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Вердер Вердер
7 февраля

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3 из 4
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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
15:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
Ливерпуль
Ливерпуль
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Манчестер Сити Манчестер Сити
8 февраля

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Атлетико М
Атлетико М
23:00
Сельта Сельта
8 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
9 февраля

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1 из 1
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Реал Мадрид
Реал Мадрид
23:00
Хетафе Хетафе
12 февраля

Испанская Примера

1 из 1
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Сельта
Сельта
23:00
Эльче Эльче
12 февраля

Бундеслига

1 из 1
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РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
22:30
Аугсбург Аугсбург
13 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
16:00
Атлетико М Атлетико М
Севилья
Севилья
18:15
Уэска Уэска
Эйбар
Эйбар
20:30
Вальядолид Вальядолид
13 февраля

Бундеслига

3 из 5
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Штутгарт
Штутгарт
17:30
Герта Герта
Байер
Байер
17:30
Майнц Майнц
Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
13 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Лестер Сити
Лестер Сити
15:30
Ливерпуль Ливерпуль
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Бёрнли Бёрнли
Манчестер Сити
Манчестер Сити
20:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
14 февраля

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3 из 4
Все матчи
Хетафе
Хетафе
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Реал Мадрид
Реал Мадрид
18:15
Валенсия Валенсия
Леванте
Леванте
20:30
Осасуна Осасуна
14 февраля

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Айнтрахт Ф
17:30
Кёльн Кёльн
Вольфсбург
Вольфсбург
20:00
Боруссия М Боруссия М
14 февраля

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Саутгемптон
15:00
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Вест Бромвич Альбион
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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​Роналду отреагировал на победу над «Ромой» 

Евро-футбол.Ру и ещё 5 2 часа назад
​Роналду отреагировал на победу над «Ромой»
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал публикацию на страничке в Instagram после победного матча против «Ромы» (2:0). Звёздный португалец открыл счёт в этом поединке.

«Рад забить и помочь команде в игре с сильным противником. Три важных очка! Молодцы, ребята!» — написал Роналду.

Стоит напомнить, что днём ранее Криштиану Роналду отпраздновал свой тридцать шестой день рождения.
Победа над «Ромой» позволила «Ювентус» подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем туре команду Андреа Пирло ждёт гостевой поединок против «Наполи».
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