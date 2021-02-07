Бэйл может вернуться в «Реал»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуриньо не рассчитывает на арендованного у мадридского «Реала» валлийского форварда Гаретта Бэйла.

Как сообщает AS , Моуриньо редко выпускает Бэйла на поле, что свидетельствует о том, что португальский тренер не рассчитывает на форварда, чей переход в «Тоттенхэм» расценивался как попытка перезапустить карьеру и найти место в новом клубе, чтобы покинуть «Реал».

Отмечается, что теперь Бэйл с высокой долей вероятности вернётся в Мадрид, где доработает свой контракт, истекающий летом 2022 года.

31-летний Бэйл перешёл в «Тоттенхэм» на правах аренды до конца сезона в сентябре 2020 года и провёл за лондонский клуб 15 матчей во всех турнирах, записав в свой актив четыре гола.