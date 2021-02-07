Футболист «Спартака» Соболев получил травму в матче с «Ригой»

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Соболев был заменен на девятой минуте встречи после столкновения с игроком "Риги", нападающий не смог самостоятельно покинуть поле.

Форварду 23 года, за "Спартак" он выступает с 2020 года. В текущем сезоне нападающий провел 13 матчей в разных турнирах, забив шесть голов и отдав две голевые передачи. 8 октября 2020 года он дебютировал в составе сборной России , отличившись в контрольном матче против шведов (1:2). Всего за команду России Соболев провел три игры.