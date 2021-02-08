Черчесов привился «Спутником V»

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов сообщил, что привился «Спутником V» и призывает сделать то же самое футболистов команды.

В беседе с Sport24 он отметил, что не знает, откуда появились сплетни о том, что игроков заставляют ставить прививку принудительно. Их мнение всегда учитывается, подчеркнул тренер.

По его словам, после вакцинации он прекрасно себя чувствует. Никаких побочных эффектов у него не было. Кроме Черчесова укол сделали пресс-аташе, менеджер и главный врач команды.

Я сам вакцинировался 26 января. Через десять дней поставят вторую прививку. Чувствую себя отлично и всем рекомендую это сделать, чтобы в нужный момент не выпасть из обоймы, — цитирует его пресс-служба РФС.