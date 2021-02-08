«Марсель» захотел пригласить Аллегри

"Марсель" продолжает искать нового главного тренера, который заменит отправленного в отставку Андре Виллаш-Боаша.
По информации Le10Sport, новым кандидатом в шорт-листе провансальского клуба стал экс-наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.
В приглашении итальянского специалиста лично заинтересован спортивный директор "Марселя" Пабло Лонгория.
Ранее во французскую команду сватали Хорхе Сампаоли, Маурицио Сарри, Рафаэля Бенитеса и Люсьена Фавра.
Аллегри уже полтора года остаётся без работы — он покинул "Ювентус" летом 2019-го.