Головин призвал не переоценивать его хет-трик

«Конечно, очень рад такому матчу. Хочется поблагодарить всех, кто поддерживал и поддерживает меня. Понимаю, что получился яркий и запоминающийся матч, но не надо переоценивать его значение. Это только одна игра», — приводит слова Головина «Чемпионат».