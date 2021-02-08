Смородская сравнила Головина и Миранчука 

"Миранчук потихонечку адаптируется, вписывается. Алексей будет только прогрессировать, это очень талантливый игрок. Я в него верю. И думаю, что Гасперини тоже начал в него верить. Миранчук достойно выступает, забивает. Слушайте, он молодец. Может, от него ждали еще большего, но большее стоит других денег.