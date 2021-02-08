Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между менхенгладбахской «Боруссией» и «Манчестер Сити» состоится не в Германии, как планировалось ранее, а в Будапеште (Венгрия). Об этом говорится в заявлении УЕФА . Игра пройдет 24 февраля. Перенос связан с ограничительными мерами в Германии в связи с коронавирусом.

Ранее в УЕФА сообщили, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «РБ Лейпциг» и «Ливерпулем» состоится также на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Игра запланирована на 16 февраля.

По неофициальным данным, перенесен и первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси». Он состоится 23 февраля не в Мадриде, а в Варшаве.