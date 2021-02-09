Футболист «Вероны» Греселе упал с крыши поезда

Трагедией закончилось желание игрока «Вероны» Андреа Греселе залезть на крышу поезда. 18-летний футболист, который ранее привлекался в первую команду, находясь в компании друзей, взобрался на поезд и коснулся рукой линии электропередачи.

Как сообщает ESPN, футболиста ударило током, в результате чего он упал с четырехметровой высоты. Врачи диагностировали перелом позвонков и отек головного мозга. Инцидент произошел в субботу, 6 февраля.

Накануне Андреа Греселе сделали операцию, но футболист по-прежнему находится в реанимации.