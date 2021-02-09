Грабители раздели футболиста «Спартака» до трусов 

Аргентинский нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, что в детстве он несколько раз становился жертвой вооруженного ограбления. Об этом сообщает Sport24.

В 13 лет Понсе занимался в клубе «Ньюэллс Олд Бойз» из его родного города Росарио. Он ездил на тренировки на автобусе, а от дома до остановки приходилось идти 20 кварталов.

Однажды несколько парней в одном из кварталов ограбили его, угрожая ножом.

«Через какое-то время история повторилась, но грабители были вооружены и угрожали пистолетом. Мне пришлось отдать им вообще все — они оставили на мне только трусы!» — рассказал футболист.

Понсе отметил, что убежать от аргентинских грабителей было невозможно — обычно они подъезжали на мотоцикле.

Как писал «Рамблер», Понсе подписал контракт со «Спартаком» летом 2019 года. До этого он выступал за «Рому», заплатившую за него 4,2 миллиона евро.