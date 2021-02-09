Футболист «Шахтера» устроил ДТП в пьяном виде 

Полузащитник донецкого "Шахтера" Владислав Вакула устроил ДТП в Мариуполе, сообщает Telegram-канал Super Marik.

Футболист в состоянии алкогольного опьянения не вписался в поворот, выехал на тротуар и сбил знак. ДТП произошло прямо на глазах патрульной полиции.

21-летний Вакула выступает за "Шахтер" с 2019 года. Всего он провел за клуб четыре матча. В январе 2021 года он перешел в "Мариуполь" на правах аренды, а затем был отдан в субаренду в "Десну", из которой его отчислили через две недели из-за нарушения режима.