Полиция определила еще трех подозреваемых в смерти Марадоны 

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Полиция продолжает расследование по делу о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны . Определены еще трое подозреваемых, сообщает Marca.

По сведениям издания, полиция подозревает психолога Марадоны Карлоса Диаса, медсестру Дайану Гиселу и медбрата Рикардо Алмирона.

Напомним, что прежде обвиняемыми были футбола врач Леопольдо Луке и психиатр Агустин Косачов.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.