Конте показал средний палец президенту «Ювентуса» 

"Ювентус" по сумме двух встреч обыграл "Интер" со счетом 2:1 и стал первым финалистом Кубка Италии. После ответного матча президент "Ювентуса" оскорбил Конте, назвав его "засранцем".

Конте на послематчевой пресс-конференции прокомментировал эпизод: "Я думаю, что они ("Ювентус") должны быть более вежливыми. Им нужно больше спортивного мастерства и уважения к тем, кто работает".

Позже выяснилось, что главный тренер "Интера" в перерыве встречи сам начал конфликт. Конте показал средний палец в сторону трибун. По информации источника, жест был адресован Аньелли.

Конте возглавлял "Ювентус" с 2011 по 2014 год. Он выиграл с клубом три чемпионских титула и дважды побеждал в Суперкубке Италии. Также Конте выступал за команду в качестве игрока с 1991 по 2004 год.