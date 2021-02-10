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Конте показал средний палец президенту «Ювентуса» 

Спорт РИА Новости и ещё 4 4 часа назад
Конте показал средний палец президенту «Ювентуса»
Фото: REUTERS / MASSIMO PINCA
Главный тренер "Интера" Антонио Конте в перерыве полуфинального матча Кубка Италии показал неприличный жест в сторону президента "Ювентуса" Андреа Аньелли, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
"Ювентус" по сумме двух встреч обыграл "Интер" со счетом 2:1 и стал первым финалистом Кубка Италии. После ответного матча президент "Ювентуса" оскорбил Конте, назвав его "засранцем".
Конте на послематчевой пресс-конференции прокомментировал эпизод: "Я думаю, что они ("Ювентус") должны быть более вежливыми. Им нужно больше спортивного мастерства и уважения к тем, кто работает".
Позже выяснилось, что главный тренер "Интера" в перерыве встречи сам начал конфликт. Конте показал средний палец в сторону трибун. По информации источника, жест был адресован Аньелли.
Конте возглавлял "Ювентус" с 2011 по 2014 год. Он выиграл с клубом три чемпионских титула и дважды побеждал в Суперкубке Италии. Также Конте выступал за команду в качестве игрока с 1991 по 2004 год.
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Футбол , Андреа Аньелли
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