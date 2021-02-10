В Белоруссии появился украинский футболист В. В. Путин 

Болельщики клубов белорусской футбольной Высшей лиги обратили внимание на появлении на поле игрока, заявленного как В. В. Путин. Однако украинский спортсмен Виктор Путин не смог войти в состав ФК «Неман», отмечается на сайте клуба.
Гродненский «Неман», в котором на просмотре был украинский полузащитник Виктор Путин, принял участие в традиционном предсезонном товарищеском турнире «Белазовец».
При этом футболист сыграл в двух матчах из трех. В целом он провел на поле более 50 минут, заработав лишь одно пенальти.
«После окончания турнира «Белазовец-2021» украинский полузащитник покинул расположение клуба», — подчеркивается в сообщении клуба.
По данным News.ru, 25-летний Виктор Путин является воспитанником киевской школы «Динамо» имени Валерия Лобановского, однако практически вся его карьера прошла в клубах низших лиг Польши. Его последним местом работы был «Белхатув», а с июля прошлого года игрок остается без клубной прописки.
«Рамблер» писал, что ранее игрок национальной сборной Белоруссии и клуба БАТЭ Станислав Драгун обратился к россиянам и призвал дать белорусам самим разобраться с ситуацией в стране.
С лета 2020 года в Белоруссии проходили массовые акции протеста. В них участвовали люди, не поверившие в победу Александра Лукашенко на президентских выборах. В первые дни протесты жестоко подавлялись, задержаны были тысячи протестующих, сообщалось о множестве пострадавших и нескольких погибших.