В Белоруссии появился украинский футболист В. В. Путин 

Болельщики клубов белорусской футбольной Высшей лиги обратили внимание на появлении на поле игрока, заявленного как В. В. Путин . Однако украинский спортсмен Виктор Путин не смог войти в состав ФК «Неман», отмечается на сайте клуба.

Гродненский «Неман», в котором на просмотре был украинский полузащитник Виктор Путин, принял участие в традиционном предсезонном товарищеском турнире «Белазовец».

При этом футболист сыграл в двух матчах из трех. В целом он провел на поле более 50 минут, заработав лишь одно пенальти.

«После окончания турнира «Белазовец-2021» украинский полузащитник покинул расположение клуба», — подчеркивается в сообщении клуба.

По данным News.ru, 25-летний Виктор Путин является воспитанником киевской школы «Динамо» имени Валерия Лобановского , однако практически вся его карьера прошла в клубах низших лиг Польши. Его последним местом работы был «Белхатув», а с июля прошлого года игрок остается без клубной прописки.

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