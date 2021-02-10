Все члены УЕФА поддержали глобальную реформу Лиги чемпионов 

Все 55 ассоциаций УЕФА поддержали реформу Лиги чемпионов и увеличение числа клубов, принимающих участие в турнире. Об этом сообщает Sky Sports.

Планируется к 2024 году увеличить число участников с 32 до 36. Общее количество игр должно увеличиться со 125 до 225.

Новый формат предполагает, что каждый клуб сыграет как минимум 10 игр с разными соперниками. В ходе двухчасовой онлайн-конференции все 55 ассоциаций УЕФА поддержали это предложение, отмечается в статье.

При этом, по сведениям источника издания, окончательное решение об изменении формата может быть принято в апреле.

«Рамблер» писал, что ранее в УЕФА решили перенести чемпионат Европы по футболу на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.