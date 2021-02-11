«Сиськи и есть сиськи»: экс-президент «Спартака» высказался о Семенович 

Как сообщал «Рамблер», ранее Быстров заявил, что фигуристкам становится тяжелее прыгать тройные и четверные прыжки, когда у них вырастает грудь, и если бы Семенович захотела продолжить карьеру в фигурном катании, то «отрезала бы сиськи». Семенович назвала высказывание Быстрова — «поведением аморального мужчины».

По мнению Червиченко, нет ничего страшного в том, чтобы назвать женскую грудь «сиськами».

«Понимаю, что вслед за популярностью Семенович уходит и ее известность. Надо периодически о себе напоминать. Сиськи, грудь — не знаю. В простонародье сиськи и есть сиськи. Больше такой шутливый, затейливый термин. Грудь — немного пафосно. Наверное, то, что у Семенович, называется грудью», — отметил он.

Бывший президент «Спартака» также подчеркнул, что логика в словах Быстрова есть, так как румынская теннисистка Халеп сделала операцию по уменьшению груди и после нее «вроде стала побеждать».