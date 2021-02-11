«Сиськи и есть сиськи»: экс-президент «Спартака» высказался о Семенович 

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о скандале с футболистом Владимиром Быстровым и певицей Анной Семенович, отметив, что ему не нравится слишком большая грудь у женщин. Об этом он заявил в интервью «РБ Спорт».
Как сообщал «Рамблер», ранее Быстров заявил, что фигуристкам становится тяжелее прыгать тройные и четверные прыжки, когда у них вырастает грудь, и если бы Семенович захотела продолжить карьеру в фигурном катании, то «отрезала бы сиськи». Семенович назвала высказывание Быстрова — «поведением аморального мужчины».
По мнению Червиченко, нет ничего страшного в том, чтобы назвать женскую грудь «сиськами».
«Понимаю, что вслед за популярностью Семенович уходит и ее известность. Надо периодически о себе напоминать. Сиськи, грудь — не знаю. В простонародье сиськи и есть сиськи. Больше такой шутливый, затейливый термин. Грудь — немного пафосно. Наверное, то, что у Семенович, называется грудью», — отметил он.
Бывший президент «Спартака» также подчеркнул, что логика в словах Быстрова есть, так как румынская теннисистка Халеп сделала операцию по уменьшению груди и после нее «вроде стала побеждать».
«Мне, честно говоря, эта Семенович абсолютно индифферентна. Я женщин, конечно, люблю, но когда у них все пропорционально. Мне кажется, слишком большая грудь — это некий перебор», — заявил Андрей Червиченко.