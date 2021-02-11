Тренер «Аякса» заявил о желании Промеса перейти в «Спартак» 

Главный тренер амстердамского "Аякса" Эрик тен Хаг заявил, что нападающий Квинси Промес хочет перейти в московский "Спартак"

"У него есть желание уйти в "Спартак". Поэтому мы решили исключить его из заявки. Если этого не случится, он останется в составе, мы очень довольны им. Я не знаю, как обстоят дела с переходом", — цитирует тен Хага BD.nl.

Переговоры между "Аяксом" и "Спартаком" по переходу футболиста начались в январе 2021 года. Он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 25 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.